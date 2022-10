Chi per lavoro stampa materiale cartaceo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi per lavoro stampa materiale cartaceo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TIPOGRAFO

Significato/Curiosita : Chi per lavoro stampa materiale cartaceo

L'amanuense o copista era, prima della diffusione della stampa, la figura professionale di chi per mestiere ricopiava testi manoscritti al servizio di privati...

Inizia alla metà del secolo e si mise in evidenza il teorico di stampa e tipografo statunitense theodore low de vinne. due invenzioni italiane che sicuramente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

Altre definizioni con lavoro; stampa; materiale; cartaceo; Un viaggio per lavoro ; I più anziani nel lavoro ; Utensili da lavoro ; lavoro , occupazione; Aldo __, inventore del corsivo per la stampa ; Si stampa con le labbra; stampa to nella mente; Fu un pioniere della stampa ; Lavorano il materiale prodotto dai polipi; materiale , volgare; Pericoloso materiale edile messo al bando; materiale edilizio vietato; Timbrare un biglietto cartaceo ; Un metodo di pagamento cartaceo ; Permesso cartaceo che si compra al botteghino; Denaro cartaceo ; Cerca nelle Definizioni