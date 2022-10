Centro Ricreativo Aziendale dei Lavoratori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Centro Ricreativo Aziendale dei Lavoratori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CRAL

Significato/Curiosita : Centro ricreativo aziendale dei lavoratori

Assemblee dei lavoratori, delle affissioni, dei rapporti con la controparte aziendale. le rsu sono inoltre titolari della contrattazione aziendale, con il...

Webmaster@cral.it, i cral a valenza nazionale, su cral.it. url consultato il 28 novembre 2017. ^ webmaster@cral.it, il mondo dei cral, su cral.it. url consultato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

