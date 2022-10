Il Bartezzaghi giornalista ed enigmista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Bartezzaghi giornalista ed enigmista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il bartezzaghi giornalista ed enigmista

1989), è stato un enigmista italiano, autore tra i più noti dell'enigmistica classica e famoso per i suoi cruciverba. pietro bartezzaghi (noto come piero)...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi stefano (disambigua). stefano (pronuncia: /'stefano/, prevalente in toscana, o /'stefano/,...