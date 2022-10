Banca Europea per gli Investimenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Banca Europea per gli Investimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : BEI

Significato/Curiosita : Banca europea per gli investimenti

La banca europea per gli investimenti o bei (banque européenne d'investissement in lingua francese, european investment bank - eib - nella notazione in...

Dell'unione europea bei – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di beica (etiopia) bei – codice iso 639-3 della lingua bekati' bei – abbreviazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

Altre definizioni con banca; europea; investimenti; Acronimo banca rio; Così si può chiamare l ufficio di una banca ; Il poliziotto privato fuori della banca ; Le sedi di una banca ; Comunità europea di Difesa; Visitata capitale europea ; Ursula: presiede la Commissione europea ; europea n Peace Facility; Società di investimenti simili ai fondi comuni; È tipica degli investimenti a maggior rischio; Fa improvvisamente perdere gli investimenti a molti risparmiatori; L ente che tutela gli investimenti in Borsa; Cerca nelle Definizioni