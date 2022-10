Avvicinamenti dovuti all obiettivo del fotografo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avvicinamenti dovuti all obiettivo del fotografo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ZUMATE

Significato/Curiosita : Avvicinamenti dovuti all obiettivo del fotografo

Reciproco avvicinamento fra italia e francia, al fine di dar vita ad un'alleanza in funzione anti-nazista. il 16 gennaio mussolini assunse la direzione del ministero...

Di realizzare un montaggio di fotografie dalla rivista life, animato da zumate, tagli e panoramiche. kossower fu favorevolmente colpito dal risultato,... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

Altre definizioni con avvicinamenti; dovuti; obiettivo; fotografo; A me dovuti ; I compensi dovuti ai professionisti; Sono dovuti ai professionisti; Si occupa professionalmente di problemi dovuti a povertà e emarginazione; obiettivo , imparziale; Un particolare obiettivo ottico; Un obiettivo per i venditori; Parte dell obiettivo ; Capa, grande fotografo ; Il fotografo del film; Li fanno sia il velocista che il fotografo ; Sebastião __ , famoso fotografo brasiliano; Cerca nelle Definizioni