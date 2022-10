Attaccare... al muro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attaccare... al muro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AFFIGGERE

Significato/Curiosita : Attaccare... al muro

Essere rapido e versatile, perché deve essere in grado di difendere a muro e di attaccare, schiacciando sia da sotto rete ma anche dalla seconda linea, quando...

Cui, fin dal xvi secolo, i romani affiggevano (e continuano tuttora ad affiggere) messaggi anonimi, contenenti per lo più critiche e componimenti satirici... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

Altre definizioni con attaccare; muro; attaccare cucendo; Atteggiamento pronto a discutere e attaccare ; Partire lancia in __= attaccare ; Si usavano per attaccare bovini ai carri; Un pezzo... di muro ; Una faccia del muro ; Un muro non portante; muro tra due locali; Cerca nelle Definizioni