Antichi spartani stanziati nella periferia dello Stato - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : PERIECI

Significato/Curiosita : Antichi spartani stanziati nella periferia dello stato

Dagli spartani dall'indovino tisameno all'epoca della battaglia di platea accanto a erodoto (ix, 33, 4-5). in seguito il termine compare sei volte nella costituzione...

Sparta avrebbe potuto trovare centinaia di villaggi di perieci. sotto il dominio di sparta, i perieci appartenevano allo stato spartano, ma non erano cittadini... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

