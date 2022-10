Antica città dell Egitto dedicata alla dea gatta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antica città dell Egitto dedicata alla dea gatta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BUBASTI

Significato/Curiosita : Antica citta dell egitto dedicata alla dea gatta

Sempre leonessa, era la temutissima dea della guerra, della violenza e delle epidemie. in antitesi a queste, la dea-gatta bast (poi nota come bastet), inizialmente...

Il territorio antica mente abitato dagli etruschi; Militi dell antica Roma; antica fortezza monumentale araba a Granada; Iscrizione funebre nell antica Roma; Una città del Venezuela; città e isola iraniane; Grande città francese; Viaggia su rotaie in città ; La nota località dell a Toscana con i tomboli; Abitatori dell Olimpo; Il ciclo dell e reincarnazioni nella filosofia indiana; Fare a brandell i; Dà il nome a una penisola dell egitto ; Si leggono in egitto ; Scorre in egitto ; Regnava nell antico egitto ; La congregazione dedicata alla sorella dei santi Ambrogio e Satiro; A loro è dedicata la costa fra Livorno e Piombino; Una hit di Pino Daniele dedicata alla sua città; Le è dedicata la festa ebraica del Purim; alla cciare con apposite cinghie per sollevare; Si prende alla fine del liceo; Un energica spalla ta; Sostegno ancorato alla muratura; Ce lo lascia la gatta che ruba troppo lardo; Il nome del gatta melata; Messo in gatta buia; È dura in gatta buia;