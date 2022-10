Un animale simbolo di Gesù per i cristiani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un animale simbolo di Gesù per i cristiani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AGNELLO

Significato/Curiosita : Un animale simbolo di gesu per i cristiani

Crocifissione, il supplizio che secondo i vangeli e la tradizione cristiana venne inflitto a gesù cristo; è il simbolo cristiano più diffuso e riconosciuto. l'interesse...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi agnello (disambigua). l'agnello è l'esemplare della pecora con meno di un anno d'età. nasce... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

