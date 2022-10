Un alternativa all ospedale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un alternativa all ospedale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CLINICA

Significato/Curiosita : Un alternativa all ospedale

Con comunicazione aumentativa e alternativa (detta anche caa) si indica un insieme di conoscenze, tecniche, strategie e tecnologie atte a semplificare...

clinica – disciplina, branca delle discipline sanitarie clinica – struttura sanitaria simile a un ospedale clinica – una delle metodologie della epistemologia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

