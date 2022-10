Aldo __, inventore del corsivo per la stampa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aldo __, inventore del corsivo per la stampa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MANUZIO

Significato/Curiosita : Aldo __, inventore del corsivo per la stampa

Mobile", usato da aldo per chiudere le frasi interne al periodo. manuzio è considerato anche l'inventore del carattere corsivo (corsivo italico o aldino)...

Disambiguazione – se stai cercando un'altra persona, vedi aldo manuzio il giovane. aldo pio manuzio (aldus pius manutius in latino; bassiano, tra 1449 e 1452... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

Altre definizioni con aldo; inventore; corsivo; stampa; Città svizzera nell Obvaldo ; aldo , celebre editore e tipografo; Un caposaldo nel deserto; Si esegue a ferro caldo ; Jacques-Arsène d ... biofisico inventore del galvanometro a bobina mobile; Iniziali di Tesla, il fisico e inventore ; Il Dimitri inventore della tavola degli elementi; Il Roger inventore del tacco a stiletto; Un carattere corsivo ; Ultime lettere in corsivo ; Il carattere corsivo ; Si ripetono nel corsivo ; Chi per lavoro stampa materiale cartaceo; Si stampa con le labbra; stampa to nella mente; Fu un pioniere della stampa ; Cerca nelle Definizioni