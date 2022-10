Zona del Trentino Alto Adige con Maso Corto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Zona del Trentino Alto Adige con Maso Corto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : VAL SENALES

Significato/Curiosita : Zona del trentino alto adige con maso corto

Meridionali (alpi venoste), in trentino-alto adige, posta a 10 km da merano, a sud della catena principale alpina e del confine italo-austriaco, prendendo...

10°54'e / 46.7°n 10.9°e46.7; 10.9 la val senales (schnalstal in tedesco) è una valle alpina laterale della val venosta, nelle alpi retiche meridionali... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

