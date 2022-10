Zebre in strada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Zebre in strada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : STRISCE PEDONALI

La le zèbre è stata una casa automobilistica francese attiva dal 1909 al 1931. negli anni 1890, jules salomon, neo-diplomato alla scuola di commercio...

Segnale stradale, vedi attraversamento pedonale (segnale). un attraversamento pedonale (anche chiamato strisce pedonali o zebre) è una parte della carreggiata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

