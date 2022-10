Vicine in fase - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vicine in fase. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AS

Significato/Curiosita : Vicine in fase

Della costruzione del complesso megalitico di ggantija nell'isola di gozo - fase di ggantija (fino al 3200 a.c.); inizio della costruzione del tempio solare...

as, comune del belgio aš, città della repubblica ceca ago-semajno, incontro esperantista giovanile a cadenza annuale, tenuto sino al 2008 alternativa sociale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

