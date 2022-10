Viaggia su rotaie in città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viaggia su rotaie in città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TRAM

Significato/Curiosita : Viaggia su rotaie in citta

(de, en) nino rota, su filmportal.de. pagina dell'editore ricordi la visita meravigliosa: viaggio in italia sulle tracce di nino rota, speciale tg 1...

L'azienda riminese, vedi tram. disambiguazione – se stai cercando l'infrastruttura dove circolano i tram, vedi tranvia. il tram è un mezzo di trasporto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Altre definizioni con viaggia; rotaie; città; Attività che si compie viaggia ndo; viaggia nello spazio; Una volta viaggia va sui mezzi pubblici; Un autorità viaggia nte; Carrozze... su rotaie ; Trasporta su rotaie in città; Collegano le rotaie ; Conduce mezzi pubblici cittadini su rotaie ; città che ricorda un noto Catone; La città canadese che ospitò le Olimpiadi del 1976; città evangelica; La città dei due Plinio; Cerca nelle Definizioni