Il verso di maiali e cinghiali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il verso di maiali e cinghiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GRUGNITO

Significato/Curiosita : Il verso di maiali e cinghiali

Dei cinghiali; spesso inoltre l'animale le porta pendenti in avanti anziché diritte sulla testa. rispetto ai maiali domestici, invece, questi maiali selvatici...

grugnito dell'aquila, su filmtv.it, arnoldo mondadori editore. (en) il grugnito dell'aquila, su internet movie database, imdb.com. (en) il grugnito dell'aquila... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Altre definizioni con verso; maiali; cinghiali; Scorbutico e introverso ; verso del passero; Disciplina che studia i doveri dell uomo verso Dio, se stessi e gli altri; Andare verso l alto; Santo raffigurato con un maiali no accanto; Cartone animato con giovane maiali na protagonista; Il ricovero dei maiali ; Lo fanno i maiali in cerca di cibo; Peli di maiali e cinghiali ; Maiali e cinghiali ; Suini simili ai cinghiali ; Animali come i cinghiali ; Cerca nelle Definizioni