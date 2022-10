Veicolo che è quasi un rottame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veicolo che è quasi un rottame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CATORCIO

Significato/Curiosita : Veicolo che e quasi un rottame

I sedili, gli pneumatici a sezione larga e il roll-bar. la vista del veicolo sulle strade emiliane suscitò un tale scalpore al punto da far maturare in...

Real de catorce (il cui nome per esteso è real de minas de nuestra señora de la limpia concepción de guadalupe de los álamos de catorce), è una città... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Altre definizioni con veicolo; quasi; rottame; veicolo utile in caso di mancanza d acqua; veicolo per turisti; Un veloce veicolo da neve; Si aziona per aumentare la velocità di un veicolo ; Per quasi modo è la tarda età; quasi agitato; È quasi una rima, se non fosse per le consonanti; Lo è chi ha uno stile umoristico quasi sarcastico; rottame di una nave o un aereo in fondo al mare; Un rottame alla deriva; Un rottame ... che può essere umano; Un rottame umano; Cerca nelle Definizioni