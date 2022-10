Lo è una seguace di Ario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è una seguace di Ario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Lo e una seguace di ario

(in greco: easµ) è una dottrina trinitaria e di tipo subordinazionista, elaborata dal presbitero, monaco e teologo ario (256-336), condannata come...

Una determinata dottrina, e quindi come la visione ortodossa giudicata eretica da altri. ciò che costituisce eresia è un giudizio dato in funzione dei...