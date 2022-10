Una protesta seduta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una protesta seduta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SIT IN

Prima manovra finanziaria, che ha definito "da psichiatra", ha guidato una protesta interna al pdl, contestando duramente le scelte del ministro tremonti...

Il sit-in, o sit-down, è una forma di protesta basata sull'occupazione di un'area allo scopo di attirare l'attenzione sulle istanze dei contestatori.... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

