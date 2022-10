Una malattia alle vie aeree tipica dell infanzia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una malattia alle vie aeree tipica dell infanzia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PERTOSSE

Una malattia alle vie aeree tipica dell infanzia

La sesta malattia (chiamata anche roseola, roseola infantum, esantema critico, esantema subitum o febbre dei tre giorni) è una malattia infettiva che si...

Della pertosse, lo scienziato giapponese yuji sato sviluppò un vaccino acellulare costituito da emoagglutinine purificate secrete dal b. pertosse. questo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

