Una classe... per Marx - Cruciverba

Soluzione 12 lettere : PROLETARIATO

Giornalista e politico tedesco. nato in una famiglia di origine ebrea relativamente agiata della classe media, marx studiò all'università di bonn e all'università...

Dizionario «proletariato» proletariato, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. rodolfo mondolfo, proletariato, in enciclopedia...

Altre definizioni con classe; marx; Fred Astaire lo indossava con grande classe ; Una classe dell aereo; classe di censo; Il modo di fare della persona di classe ; Uno dei fratelli marx ; È della filosofia in un opera di Karl marx ; Quello del Partito Comunista fu di marx ed Engels; Compagine sociale a cui si rivolgeva marx ; Cerca nelle Definizioni