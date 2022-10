Umili vesti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Umili vesti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SAI

Significato/Curiosita : Umili vesti

Boucher. il presente dipinto, infatti, raffigura una lavandaia nelle sue umili vesti, prostrata dalla fatica mentre è piegata sul ferro da stiro che muove...

sai – comune del dipartimento dell'orne (francia) sai (; -mura) – villaggio della prefettura di aomori (giappone) sindacato autonomo inquilini social... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Altre definizioni con umili; vesti; Infamia, umili azione; Equipaggio della nave dedito ai lavori umili ; Fu sede dell umili azione di Enrico IV; Ricorda l umili azione patita da Enrico IV; Così un vesti to... dopo che passa il ferro; Rivesti to con mattonelle; L Hercule investi gatore; Investi gatore privato; Cerca nelle Definizioni