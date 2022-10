Tutt altro che artificiali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tutt altro che artificiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NATURALI

Significato/Curiosita : Tutt altro che artificiali

2000 ha affermato che «la lega nord è assolutamente contraria alle adozioni artificiali che fanno parte della famiglia artificiale». sempre nel settembre...

Rubbettino, 2002. ambiente naturale ecologia filosofia della natura ipotesi gaia natura (filosofia) naturalismo scienze naturali altri progetti wikiquote... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

