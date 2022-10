Tre per gli antichi romani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tre per gli antichi romani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : III

Significato/Curiosita : Tre per gli antichi romani

Bizantini romania, basileia romaion o pragmata romaion, che significa "terra dei romani", "impero dei romani"; i bizantini si consideravano ancora romani (romaioi...

iii – codice iso 639-2 alpha-3 per la lingua sichuan yi iii – album di jokke & valentinerne del 1990 iii – album dei giant del 2001 iii – album degli... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Altre definizioni con antichi; romani; Vita brevis, _ longa, dicevano gli antichi ; Per gli antichi romani erano semidei; Caratteri utilizzati da antichi popoli asiatici; Architetto dell antichi tà, ricostruì la basilica di Santa Sofia, a Istanbul; CIII per i romani ; Per gli antichi romani erano semidei; Sei romani ; Governò in romani a; Cerca nelle Definizioni