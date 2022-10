Tratto di strada non rettilineo che obbliga a rallentare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tratto di strada non rettilineo che obbliga a rallentare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : CURVA PERICOLOSA

Significato/Curiosita : Tratto di strada non rettilineo che obbliga a rallentare

che durante le gare vengono saldati) chiama i piloti ad un numero di cambi di marcia superiore a qualsiasi altra gara di formula uno e li obbliga a non...

Marzo 2012 (archiviato dall'url originale il 3 ottobre 2013). ^ la curva pericolosa della cornea - medicina - ilgiornale.it, su ilgiornale.it. url consultato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Altre definizioni con tratto; strada; rettilineo; obbliga; rallentare; Un cartone tratto da un libro di Waldemar Bonsels; La pesantezza del contratto ; tratto ria; Lavoratore assunto con contratto a termine; Il nome della Estrada ; Zebre in strada ; Si paga al casello autostrada le; Canale di scolo sulla strada ; Lo facilita il rettilineo ; In fondo al rettilineo ; Piegare alla fine del rettilineo ; Un rettilineo all'ippodromo; obbliga l automobilista a scalare; obbliga ad accendere i fari; Residenza obbliga ta per pregiudicati; Risvegli obbliga ti prima dell alba; Entra in pista per rallentare i bolidi di Formula 1; Si azionano per rallentare ; rallentare , moderare; Ostacolo per rallentare le auto in pista; Cerca nelle Definizioni