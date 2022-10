Trascinare a sinistra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trascinare a sinistra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TR

Significato/Curiosita : Trascinare a sinistra

Attuare una svolta a sinistra, per mettere in difficoltà la destra del partito sovietico; già indebolita la corrente di sinistra, avrebbe potuto assumere...

tr – codice vettore iata di tiger airways tr – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua turca tr – codice iso 3166-1 alpha-2 della turchia tr – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Altre definizioni con trascinare; sinistra; trascinare nello scandalo; Si usa per sollevare o trascinare pesi; trascinare ciò che non può muoversi da solo; Può trascinare a vie di fatto; Appoggiare a sinistra ; In auto è il pedale più a sinistra ; Salire a sinistra ; Tirare a sinistra ; Cerca nelle Definizioni