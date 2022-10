Si spegne bevendo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si spegne bevendo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SETE

Significato/Curiosita : Si spegne bevendo

Sospiro di fronte al diavolo: questo sospiro si scontra con il muro impenetrabile del suo orgoglio, e si spegne in una velleità di redenzione. sembra fisiologico...

sete (disambigua). la sete è il desiderio istintivo di assunzione di liquidi che si manifesta negli animali e li porta a bere. il sintomo della sete indica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Altre definizioni con spegne; bevendo; spegne i piccoli incendi; Aereo usato per spegne re incendi; Aereo impiegato per spegne re incendi; Per lavoro spegne incendi; Mangia bevendo dal biberon; Cleopatra morì bevendo questo veleno; La si prende bevendo troppo; Si annaffiano bevendo ; Cerca nelle Definizioni