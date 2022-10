Sovrano in Francia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sovrano in Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ROI

Significato/Curiosita : Sovrano in francia

Rex franciae soppiantò definitivamente quello di rex francorum occidentalium assunto da carlo il calvo nell'843 con la creazione del regno dei franchi occidentali...

roi – region of interest ("regione di interesse"), in analisi delle immagini o in cartografia e diagnostica per immagini roi – rich only i ("ricco solo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Il sovrano di Lidia celebre per la sua favolosa ricchezza; Stato con a capo un sovrano ; Dichiarazione solenne del sovrano al popolo; Sottoposti all autorità di un sovrano ; La città con la cattedrale più grande di francia ; Regione del Nord della francia ; Scorre in francia , Belgio e Paesi Bassi; Terra dell Antartide rivendicata dalla francia ;