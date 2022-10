Sistema di trasporto urbano su rotaie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sistema di trasporto urbano su rotaie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRANVIA

Significato/Curiosita : Sistema di trasporto urbano su rotaie

Principale: trasporti a roma. la rete tranviaria di roma è un sistema di trasporto pubblico locale di superficie composto da sei linee tranviarie urbane, per...

Tra tranvia e ferrovia sono poche; si differenziano invece profondamente per il metodo di circolazione dei convogli che, nel caso della tranvia, si svolge... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

