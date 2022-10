Sagoma per tagliare stoffe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sagoma per tagliare stoffe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CARTAMODELLO

Significato/Curiosita : Sagoma per tagliare stoffe

Cartamodello (o sagoma, o ancora base) è una rappresentazione su carta dei ritagli di tessuto che compongono un abito, ed è usato per tagliare la stoffa. un cartamodello...

Cartamodello (o sagoma, o ancora base) è una rappresentazione su carta dei ritagli di tessuto che compongono un abito, ed è usato per tagliare la stoffa.

Altre definizioni: Un eccentrico sagomato nei meccanismi di trasmissione del moto; sagomare con le forbici; sagomato, profilato; sagomato come può esserlo una torre; tagliare pochissimo i capelli; Sono abili nel tagliare; Chiudere in modo brusco o tagliare; Poteva tagliare i film; Lo sono certe stoffe; Con quelle tessili si fanno stoffe; Disegno inglese per stoffe; stoffe;