A Roma c è quella pacis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A Roma c è quella pacis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ARA

Significato/Curiosita : A roma c e quella pacis

12°28'32e / 41.906389°n 12.475556°e41.906389; 12.475556 l'ara pacis augustae (altare della pace di augusto) è un altare fatto costruire da augusto nel 9 a.c...

41°54'23n 12°28'32e / 41.906389°n 12.475556°e41.906389; 12.475556 l'ara pacis augustae (altare della pace di augusto) è un altare fatto costruire... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

