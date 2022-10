Roditore dalle caratteristiche borse guanciali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Roditore dalle caratteristiche borse guanciali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CRICETO

Significato/Curiosita : Roditore dalle caratteristiche borse guanciali

Di criceti. si tratta di roditori dalla coda corta, per molti aspetti simili ai gerbilli e alle arvicole. il criceto comune è il più grosso criceto, ossia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Altre definizioni con roditore; dalle; caratteristiche; borse; guanciali; Vivacissimo roditore ; Il roditore in una ruota; Un roditore da cui un tempo si ricavavano pellicce; roditore diffuso sulle Alpi; Canidi dalle abitudini simili a quelle delle iene; Preserva... dalle sventure; Piccolo e giovane uccello dalle piume gialle; Si levano dalle culle; caratteristiche fabbriche di Murano; Centro urbano con specifiche caratteristiche ; Simbolo fatto di immagini caratteristiche ; Insieme di gioielli con caratteristiche comuni; Si tiene in borse tta; borse per la spesa; Pregiata pelle per borse ; Un negozio di valigie e di borse tte; Le copertine dei guanciali ; E' come dire guanciali cuscini; Avviluppa i guanciali ; Cerca nelle Definizioni