Relativi alla penisola con gli Emirati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativi alla penisola con gli Emirati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Relativi alla penisola con gli emirati

Ufficialmente stato di qatar, è un emirato del vicino oriente, situato in una piccola penisola della penisola arabica. confina a sud con l'arabia saudita ed è per...

46°40'31.27e / 24.714304°n 46.675353°e24.714304; 46.675353 la penisola arabica o penisola araba (in arabo: , jazirat al-arab, ossia "penisola...