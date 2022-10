Quelli del pianoforte sono bianchi e neri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli del pianoforte sono bianchi e neri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TASTI

Significato/Curiosita : Quelli del pianoforte sono bianchi e neri

La tastiera è di norma composta da 88 tasti, 52 bianchi e 36 neri. i bianchi rappresentano le note: do, re, mi, fa, sol, la e si. i neri individuano generalmente...

Dispositivo di input (con i tasti 123 nella fila in basso) tastiera numerica – nei telefoni, dispositivo di input; detta ccitt (con i tasti 123 nella fila in alto)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Altre definizioni con quelli; pianoforte; sono; bianchi; neri; quelli navali sono arsenali; quelli elettrici non si affilano; Chi si sente imbarazzato sta su quelli ardenti; quelli telefonici si controllano nelle indagini; Capolavoro per pianoforte e orchestra di Maurice Ravel; Bianchi e neri nel pianoforte ; Comprende cinque tasti neri del pianoforte ; Strumento a percussione che somiglia al pianoforte ; A teatro sono tutti a sedere; sono elettrodi; Lo sono i pizzini del crimine organizzato; Quelli navali sono arsenali; bianchi e neri nel pianoforte; bianchi ssimi, candidi; Pura, bianchi ssima; Dànno grandi fiori bianchi ; Ceneri no, grigio; L hip fra i generi musicali; Chi li spalanca inteneri sce; La nebbia che anneri sce; Cerca nelle Definizioni