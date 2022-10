Si può sfruttare per il marmo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può sfruttare per il marmo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CAVA

Significato/Curiosita : Si puo sfruttare per il marmo

A hope una giara con dentro del marmo pentelico, che dovrebbe eliminare il potere della bara dato che nemmeno hope può distruggerla, ma la ragazza cade...

cava de' tirreni ('a càva in dialetto locale) è un comune italiano di 50 564 abitanti della provincia di salerno in campania, parte dell'area tutelata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Altre definizioni con sfruttare; marmo; Vele __: nel gergo marinaro, orientate per sfruttare al meglio il vento; sfruttare al massimo... un limone; Permette di iniziare a sfruttare una zona paludosa; Ha giacimenti da sfruttare ; Lo è il marmo ; È famosa per le cave di marmo bianco; Quello della marmo tta si ripete sempre in un film; Scritte sul marmo ; Cerca nelle Definizioni