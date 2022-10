Privi di attività dinamica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Privi di attività dinamica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INERTI

Significato/Curiosita : Privi di attivita dinamica

Socialdemocratici e privi di un radicamento effettivo nelle masse e nella classe proletaria, in quanto prediligevano il ruolo di avanguardia rivoluzionaria...

L'azoto e i gas nobili si comportano da inerti nei confronti di molte reazioni chimiche. sebbene gli inerti non partecipino alla reazione nel ruolo di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

