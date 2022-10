Al primo compleanno è solo una - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Al primo compleanno è solo una. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CANDELINA

Significato/Curiosita : Al primo compleanno e solo una

Il compleanno, detto anche meno comunemente genetliaco, è il giorno dell'anno in cui è nata una persona. l'usanza di celebrare la propria data di nascita...

'e candeline, pubblicato nel 1982 su 33 giri (lp im 764) e musicassetta (pmc 55), è un album discografico del cantante mario trevi. l'album è una raccolta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

