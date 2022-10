La prima fase di sviluppo di un organismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La prima fase di sviluppo di un organismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EMBRIONE

Significato/Curiosita : La prima fase di sviluppo di un organismo

la mitosi è un processo di riproduzione asessuata degli organismi eucarioti grazie al quale da una singola cellula si formano 2 cellule figlie geneticamente...

Un embrione (briofite e pteridofite) cioè una piantina collegata alla pianta madre, che non compie la germinazione. negli animali il termine embrione può... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

