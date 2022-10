Prefisso per al di qua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prefisso per al di qua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CIS

Significato/Curiosita : Prefisso per al di qua

(spesso sono più lunghi dei prefissi), la derivazione, di solito, è latina o greca. suffissi della lingua italiana prefisso derivazione (linguistica) composizione...

cis – comune della provincia di trento (italia) commonwealth of independent states – comunità degli stati indipendenti, nome assunto negli anni novanta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

