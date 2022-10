Si pianta nella terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si pianta nella terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SEME

Significato/Curiosita : Si pianta nella terra

Far riferimento a un'altra pianta. athelas (o foglia di re) è una pianta di arda. athelas è il nome númenoreano, ma poiché si diceva che quest'erba fosse...

Significati, vedi seme (disambigua). disambiguazione – "semi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi semi (disambigua). il seme è l'organo di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

