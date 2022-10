I pesci con il maggior numero di specie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I pesci con il maggior numero di specie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TELEOSTEI

Significato/Curiosita : I pesci con il maggior numero di specie

(disambigua). disambiguazione – "pesci" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pesci (disambigua). con il termine pesci, dal latino piscis, si intende...

I teleostei si svilupparono nell'era mesozoica da antenati appartenenti ai neopterygii. alcuni altri gruppi estinti già preannunciavano i teleostei in... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

