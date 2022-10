Persone amanti del lusso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Persone amanti del lusso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SIBARITI

Significato/Curiosita : Persone amanti del lusso

Perdere ogni dignità. essa non rinunciava a lusso sfrenato, banchetti, feste e innumerevoli giovani amanti. divenne anche talmente vanitosa da ricoprire...

Crotone. alla richiesta di telys di consegnare gli esuli sibariti, i crotoniati rifiutarono; i sibariti, dunque, iniziarono la guerra con crotone. nel 510 a... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Altre definizioni con persone; amanti; lusso; persone non in grado di fare qualcosa; Gruppo di persone unite da parentela; Così le persone con certe difficoltà respiratorie; Conosciuta da parecchie persone ; È di diamanti in un film di James Borni; Il Diamanti politologo; Lo sono lamanti ni, foche e otarie; Città belga capitale del commercio dei diamanti ; Una strada milanese del lusso : via Monte __; Auto di lusso con vetro tra passeggeri e autista; Regola il flusso dell acqua; Provincia emiliana famosa per le auto di lusso ; Cerca nelle Definizioni