Ha per simbolo chimico Li - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha per simbolo chimico Li. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LITIO

Significato/Curiosita : Ha per simbolo chimico li

Un simbolo chimico è un'abbreviazione o una rappresentazione accorciata del nome di un elemento chimico. tutti gli elementi hanno un simbolo chimico di...

Il litio (dal greco lithos, "pietra") è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha numero atomico 3 e simbolo li. è il secondo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Altre definizioni con simbolo; chimico; Ha per simbolo Y; Arbusto con bacche rosse simbolo natalizio; simbolo cosmico in cui un drago si morde la coda; simbolo del cesio; Lo è un elemento chimico come il nettunio, il plutonio e l americio; L Y del chimico ; Il radio per il chimico ; Simbolo chimico del laurenzio; Cerca nelle Definizioni