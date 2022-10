Pentola dai bordi di media misura e fondo largo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pentola dai bordi di media misura e fondo largo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TEGAME

Significato/Curiosita : Pentola dai bordi di media misura e fondo largo

Nero, in filato di lana, derivante dal berretto alla frigia usato dai catalani, la barretina. presenta una struttura a sacco con bordi arrotondati perché...

Colombo. tegamino, piccolo dà il nome alle uova in tegamino tegame in terracotta tegame ribaltato ^ storia degli utensili da cucina, su assomet.it. url... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Altre definizioni con pentola; bordi; media; misura; fondo; largo; Una componente della pentola a pressione; Fa fischiare la pentola a pressione; Si agita nella pentola ; Capace pentola ; bordi di futon; Cuciture di bordi ; È subordi nata al tempo che farà; Pasta campana dai bordi arricciati; La Musa della commedia e della poesia leggera; Immedia tamente successivo; Così termina sempre la commedia ; La servetta più famosa della Commedia dell Arte; Era una misura itineraria russa; Il tasso che misura lo stato di ebbrezza; Spartire, misura re; Unità di misura agrarie; fondo di piatti; Un Andromeda nello spazio profondo ; In fondo a Bucarest; Tenace, profondo ; Le dà chi si fa largo ; Tutt altro che largo ; Le isole spagnole al largo del Marocco; largo tegame; Cerca nelle Definizioni