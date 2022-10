Parte capace di emettere radici di una pianta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte capace di emettere radici di una pianta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TALEA

Significato/Curiosita : Parte capace di emettere radici di una pianta

Rizomatosa (g rizh), ossia è una piante con un particolare fusto sotterraneo, detto rizoma, che ogni anno si rigenera con nuove radici e fusti avventizi. è un'orchidea...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi talea (disambigua). la talea è il frammento di una pianta appositamente tagliato e sistemato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Altre definizioni con parte; capace; emettere; radici; pianta; parte dello pneumatico; Ne fanno parte steroidi e terpeni; Recita... la sua parte ; Fa parte delle isole Eolie; Un capace ambiente; Incapace di fare del male; Incapace , pigra; capace di sbranare un uomo; L emettere saliva fuori controllo dalla bocca; emettere volontariamente aria dalla bocca; emettere suoni lamentosi; emettere ... un mandato di cattura; Diramazione sotterranea delle radici di un albero; Insetto che danneggia le radici delle verdure; Insetto che danneggia le radici degli ortaggi; radici sottili delle piante; Si pianta nella terra; pianta usata come dolcificante ipocalorico; La più bella parte della pianta ; Una pianta di buon augurio per l anno nuovo; Cerca nelle Definizioni