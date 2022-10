Ordinata con autorità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ordinata con autorità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INTIMATA

Significato/Curiosita : Ordinata con autorita

Anche n-pla o n-upla), tupla o più propriamente tupla ordinata, una collezione o un elenco ordinato di n oggetti. di tali oggetti si dice che appartengono...

Fucilato tre giorni dopo. «arrendersi o perire!» fu la parola d'ordine intimata dai partigiani quel giorno e in quelli immediatamente successivi. entro... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Altre definizioni con ordinata; autorità; Sciolta e scoordinata come una camminata; Sigla del contratto di collaborazione coordinata e continuativa; È subordinata al tempo che farà; Una coordinata per rilevazioni astronomiche; Un autorità viaggiante; Tipo di lettera propria della conmunicazione tra autorità dello Stato; Firma di autorità ; Confida ciecamente nell autorità del governo;