Oggetto portato da un viaggio come ricordo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oggetto portato da un viaggio come ricordo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SOUVENIR

Significato/Curiosita : Oggetto portato da un viaggio come ricordo

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi souvenir (disambigua). souvenir (parola francese il cui significato letterale è "ricordo")... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

È spesso oggetto della cronaca scandalistica; oggetto volante non identificato; Il soggetto pensante; Permette d avvicinare o allontanare il soggetto ; Un personaggio portato come esempio di favolosa ricchezza; portato a compimento; Pezzetto di carta asportato con le forbici; portato ... a osare; Un viaggio per lavoro; Greene: scrisse il romanzo In viaggio con la zia; Una bottiglia da viaggio ; Si mangiano in viaggio ; Lo è un elemento chimico come il nettunio, il plutonio e l americio; Reattivo come una molla; Goffo come in una canzone di Tiziano Ferro; Ultraterrena... come può esserla una calura; Il cui ricordo ancora duole, come i defunti; Il ricordo di una vittoria sportiva; Un ricordo del viaggio; Si innalza per ricordo ;