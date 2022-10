Il numero dei casi latini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il numero dei casi latini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SEI

Significato/Curiosita : Il numero dei casi latini

Particolarità più rilevanti di quasi tutti i pronomi latini sono il genitivo singolare in -ius e il dativo singolare in i. ego (plur. nos): pronome personale...

sei – codice iso 639-3 della lingua seri

