Il noto Samuel Taylor del romanticismo inglese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il noto Samuel Taylor del romanticismo inglese.

Soluzione 9 lettere : COLERIDGE

Significato/Curiosita : Il noto samuel taylor del romanticismo inglese

Shelley (1792-1822) è stato un altro dei maggiori esponenti del romanticismo inglese in poesia, noto per le opere ozymandias, ode al vento occidentale, to the...

Taylor coleridge nacque il 21 ottobre 1772 a ottery st mary, piccolo villaggio tra le colline del devon. il padre di samuel, il reverendo john coleridge (1718–1781)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Taylor coleridge nacque il 21 ottobre 1772 a ottery st mary, piccolo villaggio tra le colline del devon. il padre di samuel, il reverendo john coleridge (1718–1781)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022