Nota birra inglese... a quattro zampe - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : BULLDOG

Nota birra inglese... a quattro zampe

Eccezioni, sia pure rare e parziali. infatti, a volte il lupo mannaro sembra poter procedere su due zampe, o conservare una certa prensilità degli arti...

Il bulldog inglese è una razza canina riconosciuta, di tipo molossoide e taglia media originario dell’inghilterra, inserito nel gruppo 2 della f.c.i.... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

